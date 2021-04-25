25.04.2021 (12:21)

Подведены итоги научной работы секций ВНОКС

На подведении итогов работы Военного научного общества курсантов и студентов за 2020 год заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив выразил надежду, что все участники вдохновятся проделанной работой и нацелятся на дальнейшие успехи и достижения в работе общества. «У каждого врача научная деятельность должна быть внутренней потребностью, потому что только когда умеешь анализировать, синтезировать, что-то внедрять и изобретать, становишься настоящим профессионалом, и трудовая деятельность от этого становится интереснее», - сказал Богдан Котив.

Накануне торжественного заседания, на всех кафедрах академии прошли итоговые конференции, на которых были заслушаны лучшие доклады курсантов и студентов.

При подведении итогов научной работы общества большое значение имеет участие во внешних конкурсах- студенческих конференциях, симпозиумах, форумах, и чем выше уровень конференции, тем больше баллов набирают участники кафедры-рассказал секретарь конкурсной комиссии научных работ майор м/с Алексей Семенов. Он отметил важность призовых мест при участии в научных конкурсах.

В этом году за высокие показатели в научной работе грамотами были награждены: военно-научная секция кафедры нервных болезней, занявшая первое место; кафедра биологии, которая третий год подряд входит в тройку лидеров. За третье место грамотой отмечена работа секции кафедры военно-полевой хирургии.

Также были подведены итоги конкурса индивидуальных научных работ. К этому конкурсу студенческих работ предъявляются высокие требования-оформление результатов научного исследования в виде реферата, работа в секциях ВНОКС не менее двух лет, публикации по теме.

За выполнение наиболее ценных в научном отношении исследований Знаком отличия «За лучшую научную работу» I степени за первое место были награждены:

- слушатель ординатуры лейтенант медицинской службы Екатерина Ряднова, кафедра ТУВ-1;

-курсант 5 курса 2 факультета Марк Тюрюпов, кафедра нормальной анатомии и военной травматологии и ортопедии;

Грамотой за второе место награждена курсант 6 курса 2 факультета Татьяна Степанова, кафедра ТУВ-1;

Грамотой за третье место награждена курсант 6 курса 2 факультета Анастасия Стародед, кафедра общей и военной гигиены.

Грамотой за активное участие в конкурсе и выполнение научных работ на высоком научно-методическом уровне награждены:

-курсант 6 курса 4 факультета Александра Родионова, кафедра нервных болезней.

- курсант 5 курса 5 факультета Альфараби Измуханов, кафедра госпитальной терапии;

- курсант 6 курса 4 факультета Николай Пучков, кафедра госпитальной терапии;

- курсант 6 курса 2 факультета Максим Мамунов, кафедра кожных и венерических болезней;

- курсант 6 курса 2 факультета Юлия Бойцова, кафедра оперативной хирургии.

По итогам конкурса «Военная медицина» грамотами за активное участие в конкурсе и выполнение научных работ на высоком научно-методическом уровне награждены:

- курсант 6 курса 3 факультета Оганес Агаджанян (представлен к награждению премией Министра обороны), кафедра авиационной и космической медицины

-курсант 6 курса 3 факультета Артемий Колобков (представлен к награждению грамотой Министра обороны), кафедра военно-полевой хирургии;

- курсант 4 курса 2 факультета Иван Серый, кафедра нормальной физиологии;

- курсант 6 курса 3 факультета Артем Толокнов, кафедра военно-полевой хирургии;

- курсант 6 курса 2 факультета Ольга Болгарчук, нио (мед-биол исследований) НИЦ;

- курсант 6 курса 2 факультета Дмитрий Здоровцев, кафедра офтальмологии

Поздравляя победителей, Богдан Котив отметил, что хотя этот год был достаточно сложным, но конкурсы лучших научных работ, проводившиеся в стенах академии, показали по-прежнему достаточно высокий уровень как методологически, так и научно, и станут хорошим фундаментом для самореализации исследователей.

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