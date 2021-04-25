25.04.2021 (10:18)

Тульское гвардейское воздушно-десантное соединение отметило 77-ю годовщину образования

В Туле отметили 77-ю годовщину со дня формирования 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.

В рамках мероприятия состоялся торжественный митинг, посвященный знаменательной дате и возложение цветов к памятнику воинам-десантникам, погибшим при исполнении воинского долга, установленного на территории гвардейского десантно-штурмового полка имени Дмитрия Донского.

Выступая перед личным составом, командир Тульского соединения гвардии полковник Евгений Тонких поздравил весь личный состав соединения с очередной годовщиной и пожелал крепкого здоровья, успехов в служебной деятельности, повышения своего профессионального мастерства и мирного неба.

В заключении мероприятия командир соединения вручил отличившимся военнослужащим ценные подарки и грамоты, разведчики продемонстрировали показательные выступления с приемами рукопашного боя и розыгрышем тактического эпизода, подразделения прошли торжественным маршем.

Кроме того, личный состав подразделений дивизии вносит большой вклад в патриотическое воспитание допризывной молодежи, в том числе участвует в проведении уроков мужества, зарниц и спартакиад.

В празднике приняли участие суворовцы Тульского суворовского училища и юнармейцы. Они посетили выставочные площадки с современными образцами стрелкового оружия и техники, стоящие на вооружении Воздушно-десантных войск, попробовали уложить парашют и продегустировали солдатскую кашу.

Справочно:

77 лет назад в период ожесточенных боев начало свое существование прославленное в огне сражений соединение.

17 марта 1944 года за овладение городом Мор (Венгрия) Приказом Верховного Главнокомандующего № 306 была награждена первым орденом — орденом Кутузова II степени.

В ходе продолжительных и упорных боев части дивизии форсировали канал Трайзен и во взаимодействии с частями 106-й гв стрелковой дивизии овладели крупным узлом железнодорожных и шоссейных дорог и опорным пунктом противника городом Санкт-Пельтен. За проявленное мужество и отвагу личному составу дивизии объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего товарища Сталина (Приказ Верховного Главнокомандующего № 336 от 15.04.1944).

Соединение принимало участие во всех войнах и вооруженных конфликтах, это и эвакуация правительства из Республики Афганистан и наведение Конституционного порядка в Республике Чечня, события в Грузии.

26 апреля 1944 года дивизии был вручен орден Красного Знамени. Этот день стал считаться днем образования соединения.

Дивизия в настоящее время оснащена самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники, средствами десантирования и связи.

Особое внимание уделяется боевой подготовке подразделений, отработке их практических навыков и умений до автоматизма. В соединении широко применяются средства десантирования и новейшая техника это боевые машины десанта БМД-4М, БТР-МДМ и многие другие, комплексы Стрелец и новейшие парашютные системы «Арбалет».

За свою славную историю дивизия воспитала 28 Героев Советского Союза и Героев России Более 52000 военнослужащих награждены орденами и 4500 медалями.

13 августа 2015 года указом Президента Российской Федерации дивизии присвоено почётное наименование «Тульская».

Командует соединением гвардии полковник Евгений Тонких.

Сегодня десантники прославленного соединения продолжают совершенствовать свою боевую выучку и готовы к выполнению любых поставленных задач!

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