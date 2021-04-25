25.04.2021 (10:06)

Камышинские десантники в ходе апрельских субботников привели в порядок и благоустроили воинские мемориалы и захоронения советских солдат времен Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Великой Победы в Камышинском гарнизоне прошли апрельские субботники, в ходе которых личный состав Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения привел в порядок и благоустроил военно-мемориальные объекты, расположенные в Камышинском районе Волгоградской области, в которых увековечена память воинов, погибших в Сталинградской битве, но до конца выполнивших свой долг перед Родиной.

Также, помимо воинских мемориалов, были проведены масштабные мероприятия по наведению порядка, благоустройству и озеленению территорий военных городков гарнизона со всеми объектами инфраструктуры и жилыми домами.

В мероприятиях благоустройства военных мемориалов и городков приняло участие большинство личного состава соединения, гражданского персонала и членов их семей.

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