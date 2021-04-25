25.04.2021 (08:49)

Более 30 ребят вступили в ряды «Юнармии» в Новосибирской области



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В Доме культуры «Нефтяник» поселка Сокур Новосибирской области прошла торжественная церемония посвящения школьников в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В ходе торжественного мероприятия юные патриоты приняли присягу «Юнармии», произнесли клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству. После чего, офицерами общевойскового объединения Центрального военного округа ребятам были вручены долгожданные береты и значки Юнармейца. Кроме этого, с поздравлением и напутственными словами к юнармейцам обратились ветераны вооружённых сил и военнослужащие, присутствующие на мероприятии. После торжественной церемонии состоялся праздничный концерт с участием музыкальных и танцевальных коллективов Новосибирской области.

Всего в ряды военно-патриотического движения «Юнармия» вступили более 30 ребят, воспитанников местной школы.

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