25.04.2021 (08:48)

Всероссийская юнармейская акция «Граффити Победы» расширяет список городов

Новую достопримечательность приобрел Сочи. Рисунок, посвященный проекту «Дорога памяти», активисты Движения нанесли на стену моста по улице Донская. Архитектурное строение является развязкой Краснодарского кольца, поэтому патриотический стрит-арт не останется без внимания. «Граффити Победы» - это символическая связь поколений. Поэтому на рисунке два главных героя - участник Великой Отечественной войны Павел Сюткин и обладатель знака отличия «Юнармейская доблесть» 2 степени Данил Дьяченко. По словам подростка, такое соседство для него - большая честь и не менее большая ответственность. «Я знаю, что Павел Сюткин получил медаль «Золотая Звезда». За спиной фронтовика - ликвидация восточно-прусской группировки немцев весной 1945 года. Батарея под его командованием уничтожила 9 немецких танков, 12 орудий, 8 шестиствольных минометов, 10 бронетранспортеров, разбила 10 дзотов. Для меня и всех моих сверстников он самая настоящая легенда», - рассказал Данила Дьяченко. Юнармейская «картина», созданная в рамках Всероссийской акции, будет заметна издалека. Её высота около 6, а длина - порядка 30 метров. На создание рисунка у ребят ушел не один час и больше десятка баллончиков с краской. «Когда работаешь над такими эпичными произведениями, время пролетает незаметно. Юные патриоты — достойные продолжатели дела отцов и дедов, за ними будущее нашей страны. Без прошлого, как известно нет будущего. Вот и стараются ребята сделать все возможное, чтобы увековечить память о подвиге фронтовиков в годы Великой Отечественной войны. И эти моменты для них бесценны», - отметил Лидер «ЮНАРМИИ», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр Никита Нагорный. Стоит отметить, что следующей площадкой для «Граффити Победы», может стать именно ваш город. Достаточно отправить заявку на участие, заполнив анкету на сайте «ЮНАРМИИ» в разделе «Проекты». Ранее патриотические арт-объекты появились в Краснодаре, Магасе, Махачкале, Туапсе, Анапе, Астрахани, Волгограде, Владивостоке и ряде других городов. Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах почти 800 000 участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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