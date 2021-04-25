25.04.2021 (08:44)

На советском воинском кладбище в Германии состоялись торжественно-траурные мероприятия

На советском воинском кладбище в г. Лебус (федеральная земля Бранденбург) состоялось торжественно-траурное мероприятие по захоронению останков советских воинов, погибших в последние месяцы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Останки были обнаружены за последние три года в ходе поисковых работ в различных населенных пунктах земли Бранденбург.

В мероприятии приняли участие: с российской стороны - Посол России в ФРГ С.Ю.Нечаев, сотрудники аппарата Атташе по вопросам обороны при Посольстве России в ФРГ и Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в ФРГ; с германской стороны - министр финансов и Европы земли Бранденбург К.Ланге, представители ландтага Бранденбурга, городской администрации Лебуса.

Министр финансов и Европы земли Бранденбург К.Ланге и Посол России в ФРГ С.Ю.Нечаев выступили с приветственным словом. Посол России в ФРГ С.Ю.Нечаев возложил венок к могилам советских воинов и почтил их память минутой молчания. Архиепископ Рузский Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией Московского патриархата Русской православной церкви, отслужил панихиду по погибшим. Захоронение военнослужащих прошло в торжественной обстановке при сопровождении оркестра полиции земли Бранденбург под руководством дирижёра К.Кёлера. По завершению погребения прозвучал Гимн Российской Федерации.

Захоронение советских военнослужащих в г. Лебусе производится в соответствии с российско-германским межправительственным соглашением от 1992 года (Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия об уходе за военными могилами в Российской Федерации и в Федеративной Республики Германия). Согласно пункта 6 статьи 5 данного документа «в случае последующего обнаружения на германской территории погибших в войнах с российской стороны Правительство Федеративной Республики Германия обеспечит их надлежащее и достойное погребение и обозначение могил».

Советское воинское кладбище в г. Лебусе считается с 1994 г. местом захоронения красноармейцев, останки которых найдены в ходе совместных поисковых экспедиций в земле Бранденбург. В 1994 г. были перезахоронены 23 солдата Красной армии. Захоронения проводятся каждые 2 года. В 2020 г. в условиях сложной эпидемиологической обстановки в ФРГ плановое перезахоронение не состоялось и было перенесено на 2021 г. На советском воинском кладбище в г. Лебусе захоронено около пяти тысяч человек.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции торжественное мероприятие проходило в ограниченном для широкой общественности формате.

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