25.04.2021 (08:07)

В Камчатском соединении морской пехоты ТОФ прошёл День призывника

В соединении морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России состоялся День призывника. Мероприятие, в котором приняли участие около 300 школьников и студентов учебных заведений региона, было организовано командованием части совместно военным комиссариатом Камчатского края.

В клубе соединения допризывники посмотрели фильм об учебных буднях морских пехотинцев, посетили жилые помещения военнослужащих, а также в личной беседе с ними узнали об особенностях прохождения военной службы.

Особый интерес у юношей вызвала выставка современного оружия. Для осмотра было подготовлено более 70 образцов стрелкового и специального вооружения, парашютное и водолазное снаряжение, обмундирование и продовольственные пайки, а также военная техника.

Перед будущими защитниками Отечества выступили представители командования ОКВС, военкомата края и военнослужащие соединения. Специалисты пункта отбора на контракт рассказали о преимуществах военной службы и о порядке устройства на военную службу по контракту.

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