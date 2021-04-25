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25.04.2021 (07:05)

В музее Тихоокеанского флота работает фотовыставка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос

В Военно-историческом музее Тихоокеанского флота работает фотовыставка «60 лет пилотируемой космонавтике России», посвященная Международному дню полёта человека в космос.

Особое внимание при подборе фотографий было уделено освещению деятельности спасателей и морской авиации Тихоокеанского флота по отработке задач поиска и эвакуации приводнившегося спускаемого аппарата космического корабля «Союз».

Кроме того, на выставке представлены фотографии космонавтов, старта ракет и другие фотоматериалы, передающие лучшие моменты   развития отечественной космонавтики.

В настоящее время специалисты музея готовят еще несколько выставок, посвященных важнейшим событиям, которые состоятся в мае - 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 290 - летию создания Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
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