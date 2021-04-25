25.04.2021 (04:35)

Военнослужащие, члены их семей и сотрудники коммунальных служб военных городков вышли на субботник в общевойсковой армии ВВО в Приморье

Субботник проводился в рамках месячника по уборке и благоустройству территории военных городков общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае. В мероприятиях были задействованы тысячи военнослужащих, членов их семей и сотрудников жилищно-коммунальной службы №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО.

Субботник проводился на территориях, как жилищного, так и казарменно-жилищного фондов. Совместными усилиями на территории жилищного фонда были проведены работы по благоустройству территории - окрашивание лавочек, элементов детской площадки, уборка территории.

Военнослужащие с сотрудниками ЖКС произвели обустройство и уборку клумб, спил сухостоя и опиловку деревьев, а также провели побелку деревьев и бордюрного камня в военных городках.

Стоит отметить, что субботники будут проводиться до конца апреля, что позволит качественно выполнить работы по благоустройству и уборке территории порядка 36 военных городков и 50 объектов жилищного фонда.

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