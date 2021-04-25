25.04.2021 (05:15)

Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО в Забайкалье оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, оказывают всестороннюю адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

За каждым ветераном, проживающим в гарнизоне, закреплены должностные лица воинской части, которые регулярно созваниваются с членами их семей, навещают и оказывают им необходимую помощь. Помимо этого военнослужащие доставляют ветеранам продуктовые и медицинские наборы первой необходимости, специалисты медицинской службы проверяют состояние их здоровья. Ветеранам, проживающим в частном секторе, оказывается помощь в домашнем хозяйстве, ремонте и поддержании порядка на территории. Внимание уделяется не только ветеранам войны, но и труженикам тыла и детям войны.

Накануне, военнослужащие посетили трех ветеранов войны Васильева Михаила Максимовича, Ерышова Павла Пантелеевича и Старицина Ивана Михайловича. Все они проживают в Борзинском районе Забайкальского края.

В мероприятии принимают участие свыше 50 военнослужащих, мотострелкового соединения ВВО.

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