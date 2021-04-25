25.04.2021 (05:00)

Юнармейцы одного из отрядов Забайкальского регионального отделения посетили клуб военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт»

Юнармейцы отряда «Патриоты Забайкалья» посетили Забайкальский детско-юношеский центр города Чита, где располагается клуб военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт».

В ходе встречи руководитель клуба Андрей Владимирович Черепанов подробно рассказал о движении военно-исторической реконструкции в России, в частности отметив, что это процесс воссоздания материальной или духовной культуры определённой исторической эпохи и региона. При этом воссоздаются не только предметы обмундирования, снаряжения и макеты вооружения, но также строевые приемы, воинская иерархия, традиции, способы лагерного размещения, марши, эпизоды сражений, парады и т.д.

Особый интерес у юнармейцев вызвали образцы представленного стрелкового оружия, формы и обмундирования различных исторических периодов.

Юнармейцам клуба было предложено заниматься изучением истории Великой Отечественной войны на практике, вступив в ряды юнармейского клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт». В программу занятий будут входить теоретические и практические занятия по реконструируемому периоду: история развития формы, снаряжения и знаков различая РККА 1930-1940 годов; истории развития стрелкового вооружения РККА времён Великой Отечественной войны; техника безопасности по обращению с охолощёнными макетами оружия Красной армии.

Кроме этого в программу молодёжного клуба будет входит участие в мероприятиях и проектах клуба «Забайкальский фронт», в военно-исторических фестивалях и в реконструкциях боёв времён Великой Отечественной войны, а так же в культурной и общественной жизни города и края.

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