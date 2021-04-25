25.04.2021 (04:45)

Более 40 ветеранов Великой Отечественной войны поздравят военнослужа-щие ВВО в Бурятии

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, поздравят более 40 ветеранов Великой Отечественной войны г. Улан-Удэ.

Концерты будут организованы в танковом, ракетном, артиллерийском соединениях, соединении управления. На торжественных мероприятиях ветеранам подарят памятные подарки от командования общевойскового объединения.

Ветеранов, которые не смогут прийти на торжественные собрания и праздничные концерты, командиры соединений и воинских частей поздравят лично.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице