25.04.2021 (04:45)
Более 40 ветеранов Великой Отечественной войны поздравят военнослужа-щие ВВО в Бурятии
Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, поздравят более 40 ветеранов Великой Отечественной войны г. Улан-Удэ.
Концерты будут организованы в танковом, ракетном, артиллерийском соединениях, соединении управления. На торжественных мероприятиях ветеранам подарят памятные подарки от командования общевойскового объединения.
Ветеранов, которые не смогут прийти на торжественные собрания и праздничные концерты, командиры соединений и воинских частей поздравят лично.
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