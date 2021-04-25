25.04.2021 (04:30)

Артисты ансамбля ВВО «Селенга» дадут более 10 концертов в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие ансамбля общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, проведут более 10 концертов в преддверие 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Концерты будут организованы в соединениях и воинских частях общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия. Данные концерты проводятся в рамках акции «Помним! Чтим! Гордимся!».

Военные артисты исполнят известные военные песни, в частности, «Катюша», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине», «Журавли», «Смуглянка», «Баллада о солдате», «День Победы» и представят различные танцевальные номера.

В данных мероприятиях также примут участие военнослужащие танкового соединения, соединения управления и отдельного ремонтно-восстановительного подразделения, юнармейцы, кадеты и учащиеся средних образовательных школ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице