25.04.2021 (04:15)

Ансамбль песни и пляски ВВО выступил с гастролями в Амурской области

Военный ансамбль песни и пляски Восточного военного округа (ВВО) выступил с гастрольной программой в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), в Доме офицеров Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения ВВО, а также ряде соединений и воинских частей дислоцированных на территории Амурской области. Ансамбль также дал концерт для военнослужащих-железнодорожников из города Свободного, убывающих для строительства Байкало-Амурской магистрали. Для некоторых сотрудников ансамбля это была первая подобного рода командировка.

В общем, за время выступления на территории Амурской области, ансамбль песни и пляски ВВО провел около десяти концертов, во время которых зрителям было представлено около 100 номеров. Выступление ансамбля посетили около 3000 военнослужащих.

Зрителям впервые была представлено несколько новых композиций, написанных военнослужащими ВВО. Одна из них премьера, а именно концертный номер "Храм", музыку к которой написал их руководитель Сергей Мирошников, а слова офицер ВВО. Белогорский зритель один из первых услышал эту премьеру в исполнении солистки Марии Барониной.

В исполнении участников ансамбля со сцены прозвучали композиции патриотической направленности, а также русские народные песни и танцы.

После выступления в Амурской области, группа выступит в Москве на Всероссийском конкурсе, который состоится в период с 17 по 22 мая 2021 года.

В 2019 году ансамбль песни и пляски ВВО выступил на Всероссийском конкурсе в городе Севастополе, где заняли первое место.

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