25.04.2021 (00:00)

На сайте Минобороны России открыт мультимедийный раздел с маршрутом и расписанием движения агитационно-пропагандистской акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

Министерство обороны Российской Федерации открыло специальный мультимедийный раздел, посвященный уникальной агитационно-пропагандистской акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!».

Посетители нового раздела имеют возможность на интерактивной карте отследить маршрут движения железнодорожного состава с образцами новейшей техники и вооружения, а также с военными трофеями из Сирийской Арабской Республики по городам России. На карте схематично изображены более 50-ти населенных пунктов, где эшелон сделает остановки. На сайте можно не только ознакомиться с экспозицией, но и узнать дату прибытия в тот или иной город от Москвы до Владивостока.

В ходе акции акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» раздел будет оперативно наполняться мультимедийными, фото- и видеоматериалами, а также новостными сообщениями.

Поезд состоит из 17 вагонов, среди которых: «Дорога памяти» – по аналогии с одноименным музейным комплексом, в нем размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны; тематический вагон «Современная армия» – расскажет о новейших достижениях современной армии от всех видов (родов) войск, интерактивные экспозиции, выставки органов военного управления, а также три платформы с образцами новейшей техники и вооружения ВС РФ; вагон «Победа над невидимым врагом» разделён на три зоны: «красная зона», где для всех желающих будет осуществляться наглядный показ палаты для ковидного пациента; «демонстрационная зона», где будет осуществляться показ роликов и презентаций о победе военных медиков над новой коронавирусной инфекцией и «телемедицинская зона», в которой посредством телемедицинского комплекса с диагностическим оборудованием будут производиться телемедицинские консультации с дистанционным участием профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии (г. Санкт-Петербург) на остановках эшелона.

Агитационно-пропагандистская акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартует 25 апреля. Акция завершится 27 июня 2021г. в парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

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