Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.04.2021 (01:00)

Подразделения РХБ защиты ЮВО продезинфицировали российскую военную базу в Южной Осетии

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии провели специальную обработку жилой, парковой и приказарменной зоны соединения с применением дезинфицирующего раствора.

В ходе специальной обработки было продезинфицировано более 130 зданий в военных городках в Цхинвале, Джаве, а также на сторожевых заставах.

Расчеты специальной обработки выполнили дезинфекцию общежитий, многоквартирных домов, спорткомплекса, штаба, казарм подразделений, клуба, детских садов, учебных классов, зданий автомобильного парка и парка боевых машин.

Нанесение специального дезинфицирующего раствора внутри помещений производилось при помощи носимого санитарного опрыскивателя, а для обработки дорог и стен были применены авторазливочные станций АРС-14КМ и дезинфицирующий раствор ДТС-ГК.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Расчеты комплексов «Искандер-М» ЮВО в Северной Осетии выполнили электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки
Военнослужащие ЮВО приняли участие в российско-французском проекте «Сталинград-2021»
Зенитчики ЮВО в ходе контрольной проверки уничтожили более 100 воздушных целей над Черным морем
Военные медики Каспийской флотилии организовали вакцинацию военнослужащих препаратом «Гам-КОВИД-Вак» в полевых условиях

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false