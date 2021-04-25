25.04.2021 (01:00)

Подразделения РХБ защиты ЮВО продезинфицировали российскую военную базу в Южной Осетии

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии провели специальную обработку жилой, парковой и приказарменной зоны соединения с применением дезинфицирующего раствора.

В ходе специальной обработки было продезинфицировано более 130 зданий в военных городках в Цхинвале, Джаве, а также на сторожевых заставах.

Расчеты специальной обработки выполнили дезинфекцию общежитий, многоквартирных домов, спорткомплекса, штаба, казарм подразделений, клуба, детских садов, учебных классов, зданий автомобильного парка и парка боевых машин.

Нанесение специального дезинфицирующего раствора внутри помещений производилось при помощи носимого санитарного опрыскивателя, а для обработки дорог и стен были применены авторазливочные станций АРС-14КМ и дезинфицирующий раствор ДТС-ГК.

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