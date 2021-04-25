25.04.2021 (00:30)

На сборном пункте военного комиссариата Астраханской области состоялась первая отправка призывников

На сборном пункте военного комиссариата Астраханской области состоялась первая отправка новобранцев весеннего 2021 года призыва. Более 30 призывников отправились для прохождения военной службы в воинские части и соединения Южного военного округа (ЮВО).

Перед отправкой призывники прошли все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию и профессиональный отбор. Кроме этого, призванных на военную службу молодых людей распределили по видам и родам войск, обеспечили военной формой одежды, многофункциональными персональными электронными картами и военными билетами.

При проведении мероприятий призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Автомобильная техника, на которой команды призывников отправляются со сборного пункта, предварительно обрабатывается спецраствором специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты.

Во всех призывных пунктах Астраханской области предусмотрены и организованы места для размещения призывников, определён порядок входа и выхода граждан в помещения военных комиссариатов, в том числе с использованием запасных и эвакуационных выходов с соблюдением установленных норм социальной дистанции. Приём молодого пополнения проводится с соблюдением превентивных санитарно-эпидемических мер. Новобранцы в обязательном порядке сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции, а на время следования к местам прохождения военной службы обеспечиваются медицинскими масками.

Кроме того, военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию. Также все призывники смогут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Астраханский сборный пункт начал выполнение мероприятий весеннего призыва с 1 апреля 2021 г. и продолжит до 15 июля 2021 г. Всего рамках весеннего 2021 года призыва из Астраханской области призовут на военную службу порядка 1200 человек.

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