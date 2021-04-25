25.04.2021 (00:10)

В Северной Осетии стартовал самый зрелищный этап всеармейского конкурса «Военно-медицинская эстафета»

На полигоне Шалхи в Северной Осетии стартовал самый зрелищный этап всеармейского соревнования по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр 202 года.

На этапе «Командное первенство» военным медикам предстоит добраться до группы условно раненых через рвы, бревна, воронки от снарядов и завалы, затем извлечь пострадавших из поврежденного бронетранспортера и оказать им первую помощь. Затем группе медицинских специалистов необходимо на себе эвакуировать обездвиженных бойцов к водоему, где при помощи альпинистского снаряжения раненых переправили через искусственную преграду к санитарному транспорту.

В соревнованиях принимают участие лучшие медицинские специалисты войскового звена Военно-медицинской академии, Западного, Восточного, Центрального, Южного военных округов и Северного флота, а также Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения.

По итогам соревнований будут определены лучшие военные медики, которые войдут в состав сборной команды от Вооружённых сил Российской Федерации для участия в Армейских международных играх АрМИ-2021.

Торжественное закрытие конкурса состоится 27 апреля.

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