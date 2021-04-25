Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.04.2021 (00:10)

В Северной Осетии стартовал самый зрелищный этап всеармейского конкурса «Военно-медицинская эстафета»

На полигоне Шалхи в Северной Осетии стартовал самый зрелищный этап всеармейского соревнования по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр 202 года.

На этапе «Командное первенство» военным медикам предстоит добраться до группы условно раненых через рвы, бревна, воронки от снарядов и завалы, затем извлечь пострадавших из поврежденного бронетранспортера и оказать им первую помощь. Затем группе медицинских специалистов необходимо на себе эвакуировать обездвиженных бойцов к водоему, где при помощи альпинистского снаряжения раненых переправили через искусственную преграду к санитарному транспорту.

В соревнованиях принимают участие лучшие медицинские специалисты войскового звена Военно-медицинской академии, Западного, Восточного, Центрального, Южного военных округов и Северного флота, а также Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения.

По итогам соревнований будут определены лучшие военные медики, которые войдут в состав сборной команды от Вооружённых сил Российской Федерации для участия в Армейских международных играх АрМИ-2021.

Торжественное закрытие конкурса состоится 27 апреля.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Расчеты комплексов «Искандер-М» ЮВО в Северной Осетии выполнили электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки
Военнослужащие ЮВО приняли участие в российско-французском проекте «Сталинград-2021»
Зенитчики ЮВО в ходе контрольной проверки уничтожили более 100 воздушных целей над Черным морем
Военные медики Каспийской флотилии организовали вакцинацию военнослужащих препаратом «Гам-КОВИД-Вак» в полевых условиях

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false