25.04.2021 (06:03)
В Калужской области военнослужащие дальней авиации сдают зачеты за зимний период обучения
В Калужской области военнослужащие дальней авиации приступили к сдачи зачетов за зимний период обучения.
В ходе мероприятий экзаменуемые сдают зачеты по военно-политической, специальной, технической, физической и огневой подготовке, основам защиты государственной тайны и общевоинским уставам.
Специально созданной комиссией проверяет знания руководящих документов и авиационной техники, а так же навыки в тактико-специальной подготовке.
По итогам зачетов военнослужащие подтвердят или повысят свои квалификационные разряды, которые в дальнейшем будут влиять на их начисление денежного довольствия.
Сдача зачетов на присвоение классной квалификации в авиационном полку проводится два раза в год, в летнем и зимнем периоде обучения.
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