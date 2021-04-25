25.04.2021 (06:03)

В Калужской области военнослужащие дальней авиации сдают зачеты за зимний период обучения

В Калужской области военнослужащие дальней авиации приступили к сдачи зачетов за зимний период обучения.

В ходе мероприятий экзаменуемые сдают зачеты по военно-политической, специальной, технической, физической и огневой подготовке, основам защиты государственной тайны и общевоинским уставам.

Специально созданной комиссией проверяет знания руководящих документов и авиационной техники, а так же навыки в тактико-специальной подготовке.

По итогам зачетов военнослужащие подтвердят или повысят свои квалификационные разряды, которые в дальнейшем будут влиять на их начисление денежного довольствия.

Сдача зачетов на присвоение классной квалификации в авиационном полку проводится два раза в год, в летнем и зимнем периоде обучения.

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