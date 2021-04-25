25.04.2021 (06:00)

Юнармейцы и школьники изучили славную историю Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ

Командованием Тульского воздушно-десантного соединения совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» в рамках патриотического воспитания молодежи и пропаганды здорового образа жизни проведены мероприятия по изучению истории, жизни и боевых традиций гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

В соединении прошли занятия с воспитанниками военно-патриотического клуба-муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» (Пост №1 г. Тула) и учащихся общеобразовательных учреждений из города Тулы.

Более 70 юнармейцев и школьников познакомились с жизнью и бытом военнослужащих, а также историей гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

В ходе экскурсии по музею Боевой славы организованной командованием соединения воспитанники не только смогли увидеть редкие документы, не только оружие времен Великой Отечественной войны, но и современные точные копии оружия, а также современную экипировку воинов-десантников.

О службе в Воздушно-десантных войсках рассказал ветеран Воздушно-десантных войск Роман Олейник, который поделился своими воспоминаниями о службе в Воздушно-десантных войсках.



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