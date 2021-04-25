25.04.2021 (01:00)

Военнослужащие Военной академии ВКО примут учении на полигоне Ашулук

Курсанты и слушатели Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова примут участие в комплексном командно-штабном учении на полигоне Ашулук. В мероприятии задействованы офицеры и курсанты выпускных курсов.

Целью учений является практическое освоение военнослужащими боевого расчета должностных и специальных обязанностей.

В рамках комплексного командно-штабного учения будет отработана организация и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне на пункте управления соединения противовоздушной обороны, командных пунктах зенитно-ракетных и радиотехнических полков, передислокация сил и средств управления, а также подготовка и ведение боевых действий с условным противником в заданном районе ответственности.

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