24.04.2021 (18:38)

Российские военнослужащие в Приднестровье сдали контрольную проверку

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за зимний период обучения 2021 учебного года.

100% военнослужащих было привлечено к сдаче нормативов, в ходе которых оценили уровень их боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

Личный состав ОГРВ ПРРМ сдал нормативы по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождению боевых машин и другим. Особое внимание при сдаче контрольных занятий уделили вновь прибывшим военнослужащим контрактной основы.

По итогам контрольной проверки военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и получили положительные оценки. Контрольная проверка в ОГРВ ПРРМ проводилась в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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