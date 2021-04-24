24.04.2021 (18:37)

Инспекторы 100 военной автомобильной инспекции обеспечили передвижение техники парадного расчета механизированной колонны из подмосковного Алабино в Москву

100-я ВАИ города Москвы и подразделения ГИБДД МВД России по Москве и Московской области обеспечили безопасность дорожного движения в ходе передвижения техники парадного расчета механизированной колонны, принимающей участие в параде посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Более 40 экипажей ВАИ и ГИБДД были задействованы для регулирования дорожного движения на опасных участках дорог и сопровождения свыше 300 единиц крупногабаритной техники из населенного пункта Алабино Московской области в Москву.

Благодаря слаженности в работе экипажей ВАИ и ГИБДД, задача была выполнена в установленные сроки, без срывов и происшествий.



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