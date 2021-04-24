24.04.2021 (18:30)

Главком ВМФ России совершил рабочую поездку в Северодвинск, в Беломорскую военно-морскую базу и посетил предприятие «СЕВМАШ»

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов совершил плановую рабочую поездку в Северодвинск, где заслушал командование Беломорской военно-морской базы по кругу вопросов обеспечения испытаний атомных подводных лодок, строящихся для ВМФ на предприятии «СЕВМАШ» в Северодвинске.

Также, Адмирал Николай Евменов проверил на предприятии «СЕВМАШ» ход строительства атомных подводных лодок и провел на заводе рабочее совещание по вопросам подводного кораблестроения. В совещании под руководством Главкома ВМФ приняли участие генеральный директор предприятия «СЕВМАШ» Михаил Будниченко, вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королёв, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, представители профильных органов управления Главного командования ВМФ, командование Беломорской военно-морской базы.

На «СЕВМАШЕ» Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов, также, осмотрел производственные мощности предприятия и проверил ход ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

В сопровождении генерального директора «СЕВМАША» Михаила Будниченко, представителей профильных управлений Главного командования ВМФ, представителей завода, Главком ВМФ осмотрел ход работ на ТАРКР «Адмирал Нахимов», а также обсудил с кораблестроителями весь комплекс вопросов по модернизации крейсера, его оснащению.

«Работа по ремонту и модернизации такого крупного по своему водоизмещению и уникального крейсера относится к категории повышенной сложности, но, я уверен, что корабелы «СЕВМАША» справятся с поставленной задачей. Для этого у них есть и опыт и профессионализм. В процессе модернизации ТАРКР «Адмирал Нахимов» внедряются новые технологические и инновационные решения. Это касается и оружия и систем жизнеобеспечения и систем радиотехнического вооружения. Нет никаких сомнений в том, что Военно-Морской Флот получит в свой состав самый мощный по своему вооружению и техническим средствам корабль. По всем вопросам ремонта и модернизации крейсера идет постоянное взаимодействие Главного командования ВМФ с Объединенной судостроительной корпорацией и, в частности, с «СЕВМАШЕМ», - отметил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

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