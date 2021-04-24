24.04.2021 (17:47)
Снайперы общевойсковой армии ЗВО поразили свыше 200 малоразмерных целей в ходе сдачи контрольной проверки
Военнослужащие снайперских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа поразили свыше 200 малоразмерных целей в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.
В ходе специальных учений снайперы отработали задачи по скрытному перемещению и маскировке позиций, чтобы обнаружить и поразить малоразмерные цели, в том числе воздушные, прежде чем их заметят операторы беспилотных летательных аппаратов.
Стрельба выполнялась из современных снайперских винтовок СВДМ, ВСС и 12,7-мм крупнокалиберных винтовок АСВК-М «Корд-М».
В связи с особенностями учений и мобильностью целей военнослужащим предстояла задача поразить воздушные цели из «холодного ствола» - единственным выстрелом, в том числе из неудобных положений.
Всего в специальных учениях задействовано свыше 300 снайперов общевойсковой армии Западного военного округа.