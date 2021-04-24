24.04.2021 (17:47)

Снайперы общевойсковой армии ЗВО поразили свыше 200 малоразмерных целей в ходе сдачи контрольной проверки

Военнослужащие снайперских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа поразили свыше 200 малоразмерных целей в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе специальных учений снайперы отработали задачи по скрытному перемещению и маскировке позиций, чтобы обнаружить и поразить малоразмерные цели, в том числе воздушные, прежде чем их заметят операторы беспилотных летательных аппаратов.

Стрельба выполнялась из современных снайперских винтовок СВДМ, ВСС и 12,7-мм крупнокалиберных винтовок АСВК-М «Корд-М».

В связи с особенностями учений и мобильностью целей военнослужащим предстояла задача поразить воздушные цели из «холодного ствола» - единственным выстрелом, в том числе из неудобных положений.

Всего в специальных учениях задействовано свыше 300 снайперов общевойсковой армии Западного военного округа.

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