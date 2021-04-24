24.04.2021 (17:43)

Главнокомандующий ВМФ России проверил ход ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» на предприятии «СЕВМАШ» в Северодвинске

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов в рамках рабочей поездки на Северный флот, посетил предприятие «СЕВМАШ» в Северодвинске, где проверил ход ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

В сопровождении генерального директора «СЕВМАША» Михаила Будниченко, представителей профильных управлений Главного командования ВМФ, представителей завода, Главком ВМФ осмотрел ход работ на ТАРКР «Адмирал Нахимов», а также обсудил с кораблестроителями весь комплекс вопросов по модернизации крейсера, его оснащению.

«Работа по ремонту и модернизации такого крупного по своему водоизмещению и уникального крейсера относится к категории повышенной сложности, но, я уверен, что корабелы «СЕВМАША» справятся с поставленной задачей. Для этого у них есть и опыт и профессионализм. В процессе модернизации ТАРКР «Адмирал Нахимов» внедряются новые технологические и инновационные решения. Это касается и оружия и систем жизнеобеспечения и систем радиотехнического вооружения. Нет никаких сомнений в том, что Военно-Морской Флот получит в свой состав самый мощный по своему вооружению и техническим средствам корабль. По всем вопросам ремонта и модернизации крейсера идет постоянное взаимодействие Главного командования ВМФ с Объединенной судостроительной корпорацией и, в частности, с «СЕВМАШЕМ», - отметил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

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