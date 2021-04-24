24.04.2021 (17:41)
Спецназ общевойсковой армии ЗВО приступил к воздушно-десантной подготовке в Псковской области
В Ленинградской области, военнослужащие подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа приступили к проведению занятий по воздушно-десантной подготовке в Псковской области.
Военнослужащие отработают мероприятия по десантированию из вертолета Ми-8 и самолета Ан-26, ориентированию на местности, скрытого перемещения и совершения марш-бросков на расстояния свыше 15 километров.
В ходе практических занятий военнослужащие пройдут специальный курс обучения укладки парашютов Д-10, выполнят подготовительные прыжки на специальном учебно-тренажерном комплексе, отработав действия при возникновении нештатных ситуаций и особых случаев в воздухе.
В течение недели каждый военнослужащий совершит десантирование с оружием и снаряжением в соответствии со своей специальностью, с высоты от 500 до 800 метров.
После совершения прыжка, группам спецназа предстоит выполнить маскирование после приземления, правильно сложить парашют, осуществить сбор в указанной точке и совершить пеший марш в назначенный район.
В обучении военнослужащих задействованы опытные инструктора-наставники, многие из которых имеют боевой опыт. Всего, в практических занятиях по воздушно-десантной подготовке примет участие более 150 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа