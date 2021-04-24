24.04.2021 (17:38)

В КНР состоялись памятные мероприятия по местам воинской славы России

Накануне Праздника Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР для российских дипломатов и учащихся школы при Посольстве были проведены памятные мероприятия и тематические экскурсии по местам воинской славы России в районах Люйшунькоу (Порт-Артур), Цинъюньцзе и Цзиньчжоу города Далянь.

В Даляне сохранились три крупных российских воинских кладбища, где имеются захоронения солдат и офицеров русской армии, погибших при исполнении служебного долга в конце XIX – начале XX в., периода Русско-японский войны 1904-1905 гг., могилы советских военнослужащих, погибших на территории Китая в августе 1945 года и во время войны в Корее 1950-1953 гг. Здесь также захоронены советские военнослужащие, их жены и дети, скончавшиеся в период пребывания советских войск на Ляодунском полуострове в 1945 – 1955 гг.

Дипломаты и сотрудники Посольства России в Китае, Генерального консульства в Шэньяне и Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в КНР, а также представители местных общественных организаций возложили венок и живые цветы к мемориалу советским военнослужащим на самом большом в Азии российском воинском кладбище в районе Люйшунькоу. Площадь воинского некрополя составляет 4,8 гектара, здесь установлено 1720 памятников, обелисков и скульптур. После возложения участники церемонии осмотрели форты и бухту Порт-Артура.

Учащиеся школы при Посольстве России в Китае посетили российское воинское кладбище Цинъюньцзе. Силами юных патриотов были обновлены надписи на надгробиях. Также было организовано посещение третьего из сохранившихся до настоящего времени российского воинского кладбища в районе Цзиньчжоу, где молодые граждане России также получили возможность прикоснуться к военной истории XX века и отдать дань памяти русским воинам, павшим вдали от Родины.

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