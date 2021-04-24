Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.04.2021 (16:41)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО возвращаются в ППД после успешной сдачи контрольной проверки

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации войск после успешной сдачи контрольной проверки по боевой готовности за зимней период обучения.

В ходе контрольной проверки военнослужащие отработали свыше 5 тысяч тактических задач в дневное и ночное время на территории общевойсковых полигонов и учебных центров ЗВО, а также сдали индивидуальные нормативы по физической, инженерной, специальной, огневой и РХБ подготовкам.

Возвращение в пункты постоянно дислокации будет проходить по федеральным трассам и железнодорожным путям. Для транспортировки техники используются комплекты креплений гусеничной техники КГТ и проволочных растяжек.

По прибытию в воинские части и соединения командование объединения проведёт детальный анализ и подведёт итоги контрольной проверки боевой готовности войск.

Всего к сдаче контрольной проверки за зимней период обучения было привлечено около 16 тыс военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих ЗВО приняли участие в борьбе за звание «Ударное» подразделение
100% личного состава Кантемировской дивизии ЗВО вакцинированы от новой коронавирусной инфекции
Боевые расчеты «Панцирь-С» ЗВО уничтожили уникальную мишень, имитирующую перспективные комплексы противника
В Санкт-Петербурге отмечают 130-летие создания «трехлинейка» С.И. Мосина

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false