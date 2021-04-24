24.04.2021 (16:41)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО возвращаются в ППД после успешной сдачи контрольной проверки

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации войск после успешной сдачи контрольной проверки по боевой готовности за зимней период обучения.

В ходе контрольной проверки военнослужащие отработали свыше 5 тысяч тактических задач в дневное и ночное время на территории общевойсковых полигонов и учебных центров ЗВО, а также сдали индивидуальные нормативы по физической, инженерной, специальной, огневой и РХБ подготовкам.

Возвращение в пункты постоянно дислокации будет проходить по федеральным трассам и железнодорожным путям. Для транспортировки техники используются комплекты креплений гусеничной техники КГТ и проволочных растяжек.

По прибытию в воинские части и соединения командование объединения проведёт детальный анализ и подведёт итоги контрольной проверки боевой готовности войск.

Всего к сдаче контрольной проверки за зимней период обучения было привлечено около 16 тыс военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

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