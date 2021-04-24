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24.04.2021 (16:39)

Около трех тысяч младших военных специалистов пополнят соединения и воинские части РВСН

Около трех тысяч военнослужащих учебных центров Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированных в г. Переславль-Залесский (Ярославская обл.), г. Остров (Псковская обл.) и школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.) завершают сдачу выпускных экзаменов по программам подготовки младших военных специалистов.

За каждый период обучения преподавательским составом учебных центров РВСН осуществляется подготовка более 3 тыс. младших специалистов. В их числе – специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители категорий «Д» и «E», механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие специалисты по эксплуатации и ремонту систем связи. 

Выпускники учебных центров РВСН способны самостоятельно и в составе дежурных смен выполнять обязанности по несению боевого дежурства, поддержанию вооружения и военной техники в готовности к боевому применению и обеспечить его безопасную эксплуатацию.

Для обучения курсантов по 25 военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на оснащении ракетных соединений и частей.

Практическая подготовка курсантов проходила на оборудованных автодромах, кранодромах, машинодромах и учебно-тренировочных средствах, насчитывающих более 60 наименований.

Теоретические знания и практические навыки, полученные курсантами во время обучения, позволят им уже в ближайшее время приступить к выполнению должностных обязанностей в соответствии с полученными специальностями.

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Метки:
РВСН
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