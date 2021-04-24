24.04.2021 (16:40)

Главнокомандующий ВМФ России проверил учебно-материальную базу и организацию профориентационной работы в Мурманском филиале Нахимовского Военно-Морского Училища

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов проверил учебно-материальную базу и организацию профориентационной работы в Мурманском филиале Нахимовского Военно-Морского Училища в рамках своей рабочей поездки на Северный флот.

В учебном заведении Адмиралу Евменову было продемонстрировано оснащение аудитории подводной робототехники, где нахимовцы показали модели, которые уже заняли призовые места на конкурсах среди довузовских уебных заведений. Также, Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в сопровождении командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева осмотрел экспозиции, развернутые в училище на постоянной основе и используемые в профессионально-ориентационной и военно-патриотической работе. В частности, Главкому ВМФ были показаны экспозиции, посвященные Северной войне, Петсамо-Киркенесской операции 1944 года. Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского ВМУ с гордостью продемонстрировали ВМФ Стену Памяти, где размещены фотографии и информации их дедов и прадедов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, экспозицию, посвященную выдающимся флотоводцам Российского флота. Главком ВМФ осмотрел в училище электронный читальный зал, где оборудована точка доступа к фондам Президентской библиотеки.

Адмирал Николай Евменов, также, пообщался с нахимовцами, провел совещание с преподавательским составом Мурманского НВМУ по вопросам профориентационной работы, проверил организацию функционирования спортивного комплекса, хоккейной площадки и физкультурно-оздоровительного комплекса училища, заслушал руководство этого учебного заведения об организации морской практики нахимовцев.

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