24.04.2021 (16:28)

Расчеты комплексов «Искандер-М» ЮВО в Северной Осетии выполнили электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки

Подразделения ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, успешно выполнили электронные пуски ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Соединение было поднято по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, совершило марш на штатной технике и развернуло комплексы в заданном районе на неподготовленной местности.

Учебные электронные пуски ракет проведены по целям, имитирующим важные объекты условного противника, расположенные на дальностях от 200 до 300 км.

Помимо электронных пусков были отработана оперативная смена района боевого применения.

Кроме того, в рамках контрольных мероприятий ракетчики сдали зачеты по индивидуальной профессиональной подготовке, знанию руководящих документов и прошли проверку по физической подготовке.

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