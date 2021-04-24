24.04.2021 (16:10)

Военнослужащие ЮВО приняли участие в российско-французском проекте «Сталинград-2021»

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения останков советских войск на Мамаевом Кургане в Волгограде. Мероприятие состоялось в рамках совместного российско-французского проекта «Сталинград-2021» во взаимодействии с правительством Волгоградской области.

Решением командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова для обеспечения торжественного мероприятия были привлечены представители командования 8-ой общевойсковой армии ЮВО, рота почетного караула и оркестр мотострелкового соединения ЮВО.

Мероприятие началось у стены колумбария историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. В пантеоне участники возложили веночную гирлянду к Вечному огню в Зале Воинской Славы и венки к могиле Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова.

Завершились памятные мероприятия выступлением с концертной программой артистов ансамбля песни и пляски ЮВО в Волгоградском государственном Новом экспериментальном театре

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