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24.04.2021 (16:05)

В межвидовом региональном учебном центре связи РВСН начались выпускные экзамены

В межвидовом региональном учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенном в Переславле-Залесском (Ярославская обл.), завершаются выпускные экзамены. Более 1000 военнослужащих прошли профессиональную подготовку, в ходе которой приобрели новые специальности радиотелеграфистов, операторов, а также кабельщиков и специалистов волоконно-оптической связи.

После завершения обучения выпускники учебного центра РВСН будут направлены для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в РВСН, а также другие виды и рода войск Вооруженных Сил.

Учебный центр связи РВСН готовит младших военных специалистов. Для организации профессиональной подготовки курсантов в учебном центре развернуты специализированные учебные классы и современные тренажерные комплексы, разработаны специальные учебные программы.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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