24.04.2021 (16:02)

100% личного состава Кантемировской дивизии ЗВО вакцинированы от новой коронавирусной инфекции

Весь личный состав Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного округа вакцинирован от новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе военнослужащие командированные для участия в Параде Победы на Красной площади.

«На данный момент провакцинировано 100 процентов личного состава первым и вторым компонентами вакцины «Спутник V». В первую очередь мы провели вакцинацию военнослужащих, которые входят в состав парадных расчётов и механизированной колонны.» –заявил командир Кантемировской дивизии ЗВО генерал-майор Владимир Завадский.

Также вакцинацию прошел весь гражданский персонал всех подчиненных частей и штаба Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

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