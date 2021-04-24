24.04.2021 (16:00)

Большой десантный корабль «Иван Грен» вышел в море для отработки слаживания экипажа

Экипаж большого десантного корабля «Иван Грен» совершил выход в Баренцево море для слаживания экипажа и проверки оружия и технических средств корабля.

Перед выходом в море моряки отработали совместное учение с морской пехотой Северного флота по освобождению захваченного экстремистами российского морского объекта экономической деятельности в Арктике – условной буровой платформы.

Мероприятие было проведено в Кольском заливе на заключительном этапе межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое прошло на Северном флоте под общим руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Подразделения морской пехоты отработали подъем по тревоге, прибытие на борт десантного корабля, высадку на условный морской объект, проведение досмотровой операции и обезвреживание вооружённых условных экстремистов.

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