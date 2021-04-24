24.04.2021 (15:45)

Ремонтный взвод вооружения Тульского гвардейского соединения ВДВ одержал победу на этапе Воздушно-десантных войск конкурса «Мастер-оружейник»

На полигоне «Тесницкое» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения завершился этап ВДВ конкурса по полевой выучке среди ремонтных взводов ввворужения «Мастер-оружейник», проходивший в рамках АрМИ-2021

В конкурсе принимали участие лучшие представители ремонтных подразделений вооружения ВДВ из Тулы, Иваново, Ульяновска, и Уссурийска. Всего в финальном конкурсе участвовало более 60 военнослужащих, представляющих лучшие ремонтные взвода вооружения – победителей отборочных этапов в соединениях.

В ходе конкурса участники соревновались в ремонте 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А, 23-мм зенитной установки ЗУ-23, 122-мм боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», в оружейном биатлоне и эстафете ремонтных отделений с выполнением контрольных стрельб из стрелкового оружия и средств ближнего боя.

В ходе торжественной церемонии закрытия главный судья конкурса представитель командования Воздушно-десантных войск полковник Ильгиз Ахмадиев поздравил участников состязания с окончанием конкурса и выразил слова благодарности всему личному составу участников конкурса «Мастер-оружейник» и показавших в нем высокие результаты

Итоговое первое место завоевала команда Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, второе место заняли десантники из Иваново, третьим стал ремонтный взвод вооружения Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.



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