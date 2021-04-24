24.04.2021 (15:30)

Команда Военно-воздушной академии выиграла спартакиаду вузов Минобороны РФ

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил награды команде Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, ставшей победителем спартакиады военных вузов Минобороны РФ.

Второе место заняла команда Военного института физической культуры, третье – команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

«Мы все с волнением следили за ходом соревнований, искренне болели за своих спортсменов, радовались их удачам», – сказал Николай Панков на церемонии награждения.

Он отметил, что за высокими достижениями стоит упорный и кропотливый труд.

«Ваша готовность сражаться на пределе физических возможностей, преодолевая боль и травмы, помогли покорить вершины большого спорта и подняться на ступени пьедестала», – подчеркнул замминистра обороны.

Он вручил победителям и призерам кубки и памятные призы.

Спартакиада вузов Министерства обороны РФ прошла в Воронеже с 19 по 24 апреля. В соревнованиях приняли участие более 1 тыс. курсантов из 31 военно-учебного заведения. Участники соревновались в командных первенствах по шести видам спорта: стрельба из штатного или табельного оружия, армейский рукопашный бой, военное пятиборье, офицерское троеборье, спортивное ориентирование и самбо.

Спартакиада проходит в рамках подготовки к Всемирным кадетским играм, которые пройдут в России в 2022 году. В них примут участие кадеты и курсанты государств, входящих в Международный совет армейского спорта.



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