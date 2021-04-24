24.04.2021 (15:15)
Боевые расчеты «Панцирь-С» ЗВО уничтожили уникальную мишень, имитирующую перспективные комплексы противника
В Астраханской области в центре боевой подготовки и боевого применения ВКС расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» Западного военного округа уничтожили новейший вертолёт-мишень «Клён».
Стрельба по мишени велась огнем из 30-мм зенитных автоматов, а зенитными управляемыми ракетами с радиокомандным наведением и инфракрасным слежением.
Беспилотный вертолёт К2 «Клён» нормальной одновинтовой схемы с рулевым винтом, созданный для имитации различных летательных аппаратов, обладает взлетной массой 315 кг, и способен находиться в воздухе не менее 1 часа, достигая максимальной высоты 2,5 км. Максимальная дальность полета беспилотника составляет более 100 км в рабочем диапазоне температур окружающей среды от - 30 °С до + 40 °С.
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