24.04.2021 (14:59)

В Башкирии состоялась первая отправка новобранцев к местам несения службы

В рамках весеннего призыва граждан на военную службу состоялись торжественные проводы призывников из республиканского сборного пункта Башкирии. Порядка 60 человек убыли в Московскую и Кировскую области России. Молодые люди будут проходить военную службу в войсках Воздушно-космических сил и Ракетных войсках стратегического назначения.

Выступить с напутственным словом перед будущими защитниками Отечества прибыли заместитель премьер-министра правительства региона Ирек Сагитов, военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич, представители администрации, религиозных конфессий, ветераны военной службы.

«Армия является и новой страницей в жизни мужчины, и серьезным испытанием для него. Несите службу достойно, честно, учитесь новым навыкам, будьте целеустремленными и возвращайтесь домой здоровыми и крепкими» - пожелал новобранцам военный комиссар республики полковник Михаил Блажевич.

Перед отправкой все призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. Молодые люди обеспечены медицинскими масками, бахилами, антибактерицидными средствами, а также вещевым и продовольственным имуществом.

Особое внимание уделено перевозке военнослужащих - весь транспорт обрабатываться непосредственно перед посадкой. Предусмотрена перевозка только отдельными вагонами или воинскими эшелонами, где исключены контакты с гражданским населением. Такие меры предусмотрены на всех видах транспорта.

С учетом условий пандемии, отправки в Вооруженные Силы проходят без участия родных и близких, чтобы избежать, личного контакта и не подвергать угрозе заражения призывников. К работе с призывниками допущены только сотрудники военкоматов, прошедшие вакцинацию, либо ранее переболевшие Covid-19 и имеющие антитела.

Новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь.

Всего за весенний призыв Республика Башкортостан отправит в Вооруженные Силы Российской Федерации более 5 тысяч новобранцев. Призыв продлится до 15 июля текущего года.

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