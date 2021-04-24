24.04.2021 (14:58)

Более 10 самолетов и вертолетов было задействовано на совместном учении в Таджикистане

Более 10 самолетов и вертолетов было задействовано на масштабном совместном учении подразделений 201 военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан.

Совместная авиационная группировка, основу которой составляют звено российских штурмовиков Су-25СМ, ударные и транспортно-боевые Ми-24 и Ми-8 обеспечили поддержку с воздуха подразделений на этапах учения. От вооруженных сил Таджикистана были задействованы два самолета Л-39, по два вертолета Ми-24 и Ми-8.

На полигонах Харб-Майдон и Момирак экипажи обеспечили поддержку с воздуха совместной группировке войск. В ходе практических действий звено Су-25 СМ выполнили задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесению ракетно- боевых ударов по мишеням, а также отработали приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника. Экипажи ударных Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 отработали сопровождение колонн и заброску тактического десанта.

От российской стороны к учению было привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих 201-й военной базы, задействовано до 400 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе штурмовики Су-25 СМ, ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация». Разведку целей и корректировку огня обеспечила группировка беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Гранат», «Леер».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице