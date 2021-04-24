24.04.2021 (14:51)

Новые учебные корпуса Военно-воздушной академии улучшат подготовку авиаинженеров

«Новые учебные корпуса Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина позволят повысить уровень подготовки будущих специалистов инженерно-авиационной службы» – сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

В ходе рабочей поездки в Воронеж он проверил строительство лабораторно-экспериментального корпуса и корпуса конструкции летальных аппаратов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

«Сдача в эксплуатацию лабораторно-экспериментального корпуса и корпуса конструкции летальных аппаратов позволит улучшить уровень профессиональной подготовки будущих специалистов инженерно-авиационной службы, обучающихся на четырёх факультетах - летательных аппаратов, авиационного вооружения, авиационного оборудования и авиационного радиоэлектронного оборудования», – сказал Панков.

По словам замминистра, он удовлетворен нынешним результатом. Замглавы Минобороны призвал специалистов продолжить работу с таким же качеством и такими же темпами.

Планируется, что корпуса будут сданы в эксплуатацию в мае этого года.

Также Панков ознакомился с учебно-материальной базой академии, проверил условия проживания курсантов академии и посетил факультеты авиационного оборудования и авиационного вооружения, где курсанты рассказали замминистра об особенностях работы тренажера блока неуправляемых авиационных ракет.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице