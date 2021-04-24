24.04.2021 (14:35)

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась выставка «Великая Отечественная война 1941-1945гг»

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась фотодокументальная передвижная выставка «Великая Отечественная война 1941-1945гг.», посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Значительную часть экспозиции составляют материалы о главных сражениях Великой Отечественной войны – Московской, Сталинградской, Курской битвах, Белорусской и Берлинских операциях.

Кроме того, выставка освещает историю жителей города Новосибирска и Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны, демонстрируя их вклад в Победу над фашистской Германией.

Всего в экспозиции выставки представлено более 50 экспонатов.

Целью данной выставки является сохранение военно-исторического наследия России, изучение и популяризация военной истории.

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