24.04.2021 (14:35)
В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась выставка «Великая Отечественная война 1941-1945гг»
В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась фотодокументальная передвижная выставка «Великая Отечественная война 1941-1945гг.», посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Значительную часть экспозиции составляют материалы о главных сражениях Великой Отечественной войны – Московской, Сталинградской, Курской битвах, Белорусской и Берлинских операциях.
Кроме того, выставка освещает историю жителей города Новосибирска и Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны, демонстрируя их вклад в Победу над фашистской Германией.
Всего в экспозиции выставки представлено более 50 экспонатов.
Целью данной выставки является сохранение военно-исторического наследия России, изучение и популяризация военной истории.