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24.04.2021 (14:30)

На базе 33-го ЦНИИИ МО РФ обсудили актуальные вопросы теории и практики РХБ защиты

На базе ФГБУ «33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт» Министерства обороны Российской Федерации состоялась 51-я научно-практическая конференция «Актуальные вопросы теории и практики радиационной, химической и биологической защиты».

В конференции приняли участие представители семи военно-учебных и научных организаций Министерства обороны Российской Федерации, а более двадцати пяти промышленных и научных организаций.

Во время проведения конференции были заслушаны доклады пленарного и пяти секционных заседаний. На пленарном заседании конференции заслушано 9 докладов на актуальные темы РХБ защиты войск. В ходе работы секций было обсуждено 124 доклада по вопросам развития технической системы войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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