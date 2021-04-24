24.04.2021 (13:13)

Зенитчики ЮВО в ходе контрольной проверки уничтожили более 100 воздушных целей над Черным морем

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили более 100 воздушных целей в небе над Черным морем.

10 расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» выполнили разведку и отразили нападение разведывательных ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника, прикрыв объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Всего методом электронного пуска ракет было успешно поражено более 100 воздушных целей.

К мероприятиям контрольной проверки было привлечено более 1,5 тыс. ЮВО, задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

К проверке привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также ведется проверка укомплектованности и обеспеченности войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

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