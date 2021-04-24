24.04.2021 (13:11)

Военные медики Каспийской флотилии организовали вакцинацию военнослужащих препаратом «Гам-КОВИД-Вак» в полевых условиях

На Каспийской флотилии (КФл) продолжается вакцинация военнослужащих против новой коронавирусной инфекции вакциной «Гам-КОВИД-Вак».

Вакцинация проводится прививочными бригадами в Махачкалинском гарнизоне в поликлинике ФГКУ «412 военный госпиталь» г. Каспийск и в Астраханском гарнизоне в поликлинике филиала №3 ФГБУ «413 военный госпиталь» г. Астрахань. В марте медицинские специалисты приступили к вакцинации военнослужащих, которые в составе парадных расчетов примут участие в параде Победы.

Также в связи с выходом подразделений КФл на полигоны в рамках учений военные медики организовали вакцинацию в полевых условиях. Для этого были развёрнуты полевые медицинские пункты, назначены мобильные прививочные бригады, проведены тренировки с медицинским персоналом по отработке мероприятий оказания неотложной помощи и эвакуации.

Кроме того, было организовано взаимодействие с близлежащими к полигонам военными госпиталями, филиалами и медицинскими учреждениями для организации доставки препаратов. Перевозка осуществлялась при соблюдении всех мер транспортировки и режима охлаждения для обеспечения сохранности свойств вакцины, эффективности и безопасности проводимой иммунизации и соблюдения требований «холодовой цепи».

В соответствии с санитарными правилами для сохранения всех полезных и профилактических характеристик препаратов организован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальной температуры при хранении и перевозке препаратов. Температурный контроль осуществляется на всех этапах перемещения вакцины: от её изготовления до постановки конкретному пациенту, что является важнейшим этапом в гарантировании сохранности препаратов

Медики оснащены специализированным холодильным и иным сертифицированным оборудованием, необходимым для хранения вакцины. Квалифицированные специалисты осуществляют постоянное наблюдение за соответствием условий хранения и перевозки препаратов, применяют специальные системы контроля.

В настоящее время на КФл вакцинировано свыше 3 тыс. человек из числа военнослужащих, гражданского персонала и членов семей военнослужащих. Специалистами военно-политической работы совместно с медицинской службой флотилии ведется активная работа по разъяснению важности и необходимости проведения прививок.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице