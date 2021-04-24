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24.04.2021 (12:30)

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном.

Обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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