24.04.2021 (12:15)

Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение пролива Ла-Манш в рамках планового дальнего похода

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», танкера «Кола», морского буксира «Яков Гребельский» и плавучей мастерской ПМ-82, выполняющий задачи дальнего похода, завершил прохождение проливов Па-де-Кале, Ла-Манш. Отряд кораблей Балтийского флота вышел в море из порта Тартус 8 апреля и взял курс на Балтийск. Прибытие ОБК в главную базу Балтийского флота спланировано на конец апреля.

Корабли и суда Балтийского флота выполняют задачи дальнего похода около четырех месяцев. За это время Экипажи корвета «Стойкий» и танкера «Кола» побывали в Индийском океане, где приняли участие в международных маневрах. В Индийском океане экипаж корвета «Стойкий» отработал несколько десятков учений различной направленности. Побывали с деловыми заходами в портах Исламской Республики Иран и султаната Оман. Военнослужащие корабля провели манёвры по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора отработали антипиратские учения. Во время нахождения в Красном море отряд кораблей впервые совершил деловой заход в Порт Судан.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из пункта постоянного базирования г. Балтийск для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

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