24.04.2021 (12:05)

Подразделения морской пехоты Черноморского флота вернулись в пункт постоянной дислокации после учения на полигоне Опук в Крыму

Подразделения морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), принимавшие участие в двустороннем командно-штабном учении (ДКШУ) на полигоне Опук в Крыму, совершили марш в пункт постоянной дислокации в городе Севастополе.

В ближайшее время военнослужащие проведут технический осмотр техники на территории автопарка воинской части, после чего продолжат выполнение мероприятий боевой подготовки в соответствии с утверждённым планом.

В ходе активной фазы ДКШУ морские пехотинцы в обеспечении артиллерии и армейской авиации Южного военного округа высадились на берег, проделали проход в минно-взрывных заграждениях с помощью самоходных установок разминирования УР-77 и перешли в наступление.

Умелыми действиями и тактически грамотным использованием приданных подразделений морские пехотинцы успешно выполнили поставленные задачи и захватили плацдарм на стратегически важном участке побережья на полуострове Крым.

Учение проводилось в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в общем тактическом замысле контрольной проверки Южного военного округа.

В активной фазе двустороннего КШУ в Крыму принимали участие более 10 тыс. военнослужащих и было задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники из состава 58-й общевойсковой армии ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ. В том числе более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

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