24.04.2021 (11:30)

Подразделения Воздушно-десантных войск, принимавшие участие в межвидовом учении на полигоне «Опук» возвращаются в пункты постоянной дислокации

Подразделения Воздушно-десантных войск, принимавшие участие

в межвидовом учении Южного военного округа и ВДВ в Крыму продолжают передислокацию в пункты постоянной дислокации.

Передислокация осуществляется комбинированным способом авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша колесной техники своим ходом по федеральным трассам.

Первая колонна автомобильной техники подразделений связи, тылового

и технического обеспечения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения совершает марш в пункт постоянной дислокации по маршруту Крымский полуостров – Керченский пролив – Новороссийск.



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